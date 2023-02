As siamesas separadas, Heloá e Valentina Prado, de três anos, foram filmadas brincando na enfermaria do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia, nesta quinta-feira (16). O registro foi publicado nas redes sociais do médico das meninas, Zacharias Calil.

“Agora a Dra. Heloá é quem cuida da equipe. Enquanto isso, Valentina brinca de boneca!”, disse o médico.

As meninas receberam alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 15 de fevereiro. Elas foram operadas no dia 11 de janeiro e estavam unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, genitálias, intestinos delgado e grosso.

O boletim médico das meninas desta quinta-feira (16) informa que as crianças seguem estáveis, em ar ambiente, sem antibióticos e em acompanhamento da ferida operatória pela equipe de cirurgia.

Valentina tem apresentou uma melhora no padrão neurológico e não possui escapes convulsivos. Além disso, a menina está em retirada progressiva dos anticonvulsivantes. Está com maior aceitação da dieta por via oral, porém ainda mantendo a sonda como alimentação complementar.

Já Heloá segue sem nenhum dispositivo invasivo, aceita bem a dieta via oral e em recuperação da ferida operatória.