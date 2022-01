Cidades Após deslizamento em parte da encosta do Morro do Mendanha, em Goiânia, Defesa Civil monitora local Houve deslizamento de terra em parte da encosta do morro

Uma equipe da Defesa Civil de Goiânia foi enviada, nesta quarta-feira (19), para a Rua Mantiqueira, no Jardim Petrópolis, para avaliar uma parte da encosta do Morro do Mendanha. Imagens do local feitas na manhã quarta-feira (19) pelo POPULAR mostram que um pouco de terra deslizou e pousou em parte do asfalto. Nas gravações também é possível ver raízes à most...