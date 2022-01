Cidades Após destruição no Paço, presidente da Goiás Turismo diz que heliponto do Oscar Niemeyer é irregular Segundo Fabrício Amaral, além da falta de regulamentação, o local onde o aeródromo foi construído é inadequado, próximo à rodovia e milhares de pessoas passam por lá todos os dias

O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, afirmou em suas redes sociais que o heliponto do Centro Cultural Oscar Niemeyer é irregular, assim como o do Paço Municipal, inativado na última sexta-feira (28) pelo prefeito de Goiânia Rogério Cruz. Essa discussão teve início depois que um helicóptero pousou no local – no mesmo dia em que o heliponto foi quebrado -, t...