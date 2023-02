Um novo alerta de fortes chuvas foi emitido para esta semana em Anápolis, a 55km de Goiânia. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) neste domingo (12), após os estragos causados pela chuva no último fim de semana.

De acordo com o alerta, pode chover até 50 milímetros por dia e os ventos podem chegar até 60km por hora. O Inmet lembra que há riscos de corte de energia elétrica, quedas de árvores e alagamentos.

No último fim semana, o Córrego das Antas transbordou e deixou ao menos 10 pessoas ilhadas em cima de carros e dentro de casas. Além disso, uma ponte desabou em Anápolis e uma mulher teve que abandonar o carro arrastado pela água e nadar para se salvar do alagamento.

O Inmet orienta que em casos de rajadas de ventos, não é recomendado buscar abrigo ou estacionar os veículos debaixo de árvores, torres de transmissão ou outdoors.

Como mostrou O POPULAR, a Prefeitura de Anápolis disse em nota que o monitoramento na cidade está sendo feito por profissionais da Defesa Civil do município, da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) e das secretarias de Obras e Serviços Urbanos.

O prefeito Roberto Naves visitou pontos afetados pela chuva durante a noite deste domingo (12) e concederá entrevista coletiva à imprensa na manhã desta segunda-feira para anunciar as providências tomadas pelo município.

Chuvas durante a semana

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a previsão é de muita chuva em Anápolis nesta segunda-feira (13) até sexta-feira (17). A tempestade prevista é típica do verão e pode vir acompanhada de rajadas de vento e raios.

Para o próximo final de semana, um avanço de uma frente fria pelo Brasil pode influenciar as condições do tempo em Goiás com áreas de instabilidade.

A Secretaria de Integração Social de Anápolis disponibilizou um contato para que a população possa informar eventuais casos que necessitem da assistência social por conta das chuvas: (62) 99530-0625.

