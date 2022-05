Cidades Após ficar presa dentro de carro, criança de 2 anos é resgatada em Goianésia Bombeiros utilizaram técnicas de salvamento para a retirada do menino de dentro do veículo

Um menino de dois anos e meio precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros no último domingo (1º) de dentro de um carro na esquina da Avenida Goiás com a Avenida Mato Grosso, em Goianésia, na região do Vale do São Patrício. De acordo com registros da corporação, a criança não ficou ferida e foi entregue à mãe logo após a ação. Segundo os bombeiros, a mãe da cri...