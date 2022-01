A partir desta quinta-feira (6), os moradores de Goiânia terão dois novos postos para testagem da Covid-19. Serão ofertados aproximadamente dois mil testes rápidos de antígeno por dia na modalidade pedestre. A medida foi estabelecida após as longas filas formadas nos pontos de exames nesta quarta-feira (5).

Os testes serão realizados no estacionamento do Parque Mutirama, localizado Avenida Contorno, Setor Central, e na Praça da Feira do Vera Cruz II, situado na Avenida Gercina Borges Teixeira, 2521, Conjunto Vera Cruz II, e é necessário agendamento. Pessoas acima de cinco anos podem se submeter aos exames, que ficam pronto em 20 minutos. A ação tem como objetivo identificar pessoas positivadas, mas sem sintomas e orientá-las sobre o isolamento social.

Agendar

As vagas para agendamento foram liberadas ao meio dia desta quarta. O interessado deve acessar o site da prefeitura e fazer o cadastro. No dia do exame, a pessoa deve ir até o local marcado e apresentar documentos e comprovante de endereço.