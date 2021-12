Cidades Após fortes chuvas, Prefeitura de Cavalcante divulga decreto de calamidade pública Vídeos mostram moradores com água na altura do peito tentando recuperar objetos levados pelas águas

As fortes chuvas que atingem Cavalcante, no Nordeste de Goiás, levaram a prefeitura a decretar estado de calamidade pública pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por até 180 dias. Vídeos mostram moradores com água na altura do peito tentando recuperar objetos levados pelas águas. Secretário de Turismo e Meio Ambiente do município, Rodrigo Batista Neves ...