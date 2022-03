Cidades Após fugir da Ucrânia, goiano cruza cinco países para chegar à Alemanha Além da Moldávia, por onde conseguiu fugir do país em guerra, Gabriel precisou cruzar a Romênia, Hungria, Eslováquia e República Tcheca

O goiano Gabriel Costa, que conseguiu fugir da Ucrânia com a brasileira Cristiane Nedashkovskaya pela fronteira com a Moldávia, dirigiu até a Romênia e percorreu mais de mil quilômetros ao longo de outros três países europeus, entre terça (1º) e esta quarta (2), com objetivo de chegar à Alemanha. A fuga da Ucrânia aconteceu na segunda-feira (28). A...