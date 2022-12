O Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, registrou na manhã desta segunda-feira (19) quatro atrasos e dois cancelamentos de voos. Em nota, a Gol e a Latam confirmaram que os atrasos foram motivados pela paralisação dos aeronautas, que ocorreu hoje, entre 6h e 8h.

A CCR Aeroportos, empresa que administra o aeroporto detalha que passageiros da Gol, Latam e Azul foram afetados, mas afirma que a greve dos aeronautas não impactou as operações. A reportagem também solicitou por ligação e e-mail informações à Azul, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

A greve, que iniciou nesta segunda-feira (19), foi aprovada na última quinta-feira (15) após deliberação do Sindicato Nacional dos Aeronautas. A categoria reivindica a recomposição salarial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e ganho real de 5%, acima da inflação e diz que tenta negociar com o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias desde o início da pandemia da Covid-19.

Os representantes da categoria anunciaram que a paralisação de pilotos, copilotos e comissionados de bordo ocorreria nos aeroportos de Congonhas (São Paulo), Guarulhos, Galeão, Santos Dumont (ambos no Rio de Janeiro), Viracopos (Campinas), Porto Alegre, Fortaleza, Brasília e Confins (Belo Horizonte).

Durante o horário da greve, segundo a categoria, seriam feitas decolagens apenas nos casos de transporte de órgãos para transplante, vacinas ou com enfermos a bordo.

Nota Gol

A GOL informa que, durante o período da paralisação dos aeronautas que aconteceu hoje (19/12), entre 6h e 8h, todos os voos previstos foram operados e apenas alguns sofreram atrasos. Todos os esforços estão sendo empregados em tratar as contingências com nossos Clientes, minimizando muito os impactos.

Nota Latam

Em relação à greve dos aeronautas, a LATAM informa que sua operação encontra-se normal, tendo tido apenas alguns impactos pontuais em alguns voos com saída na manhã de hoje (19/12).

Este movimento está relacionado à negociação do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA) e não da negociação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da LATAM. Mesmo assim, a companhia pede para que os passageiros verifiquem o status do seu voo em latam.com.

Os passageiros com voos afetados pela greve poderão remarcar gratuitamente seus voos ou, em caso de desistência, solicitar o reembolso de seus bilhetes. Em paralelo, passageiros afetados por atrasos receberão todas assistência prevista pela legislação em vigor.

A companhia ressalta que está em negociação com o Sindicato Nacional dos Aeronautas desde o início de setembro para construção do ACT e aguarda convocação de Assembleia pelo Sindicato para votação pelos tripulantes da LATAM.

