Após o evento de inauguração, nesta sexta-feira (27), o Viaduto Lauro Belchior sobre a BR-153, em Goiânia, terá o trânsito liberado apenas na segunda-feira (30), informou a Prefeitura da capital. A limpeza do local será realizada neste final de semana.

A via conecta o setor Leste Universitário ao Jardim Novo Mundo e fará ligação de mais de 30 bairros com o Centro. As entradas serão pela Rua 117, no Setor Leste Universitário, e pela Avenida Ribeirão Preto, no Jardim Novo Mundo.

Segundo a Prefeitura de Goiânia, cerca de 2,5 mil veículos devem trafegar pelo local todos os dias. O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) destacou a importância da obra para a região. “É uma construção que melhora o trânsito e auxilia no desenvolvimento do comércio das regiões circunvizinhas interligadas pela nova estrutura”, disse.

A liberação deve desafogar o trânsito nas na Avenida Anhanguera, na Vila Bandeirantes, e na Avenida Olinda, no Park Lozandes.

Com custo de R$ 8,8 milhões, a obra está sendo entregue com mais de dois anos de atraso. A construção foi iniciada em setembro de 2019 e tinha a previsão de ser entregue em março de 2020. Entretanto, a estrutura metálica de 301,7 mil kg foi inaugurada nesta sexta-feira (27).

Leia também:

- Prefeitura inaugura viaduto sobre a BR-153, em Goiânia, após 32 meses de obra

- Câmara aprova projeto que incentiva apoio de empresas na construção e manutenção de ciclovias