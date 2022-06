Cidades Após inauguração, trânsito no novo Viaduto Iris Rezende é liberado Prefeitura afirma que cerca de 150 mil veículos passarão pelo local, além dos ônibus do BRT

Após o evento de inauguração, nesta quinta-feira (9), o Viaduto Iris Rezende Machado, localizado no cruzamento da Avenida Goiás com a Avenida Perimetral Norte, teve o trânsito de veículos liberado por volta de 20h30. Segundo a Prefeitura, cerca de 150 mil veículos passarão pelo local por mês e, além disso, os ônibus do BRT. Com custo de R$ 9,5 milhões, o viaduto conta ...