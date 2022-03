Cidades Após internação menina de 3 anos bomba na web com abraço na prima, em Goiânia O momento fofura aconteceu na saída do hospital onde Manuela, de 3 anos, ficou internada na luta contra a Covid-19. O abraço foi gravado por familiares e postado pelo pai da garota nas redes sociais

Depois de 13 dias internada, a pequena Manuela, de 3 anos, correu para os braços da prima Aurora, em Goiânia. O flagra do momento de carinho entre as duas foi postado no perfil do pai de Manuela, o engenheiro eletricista Daniel Siqueira de Almeida, 34, conhecido na internet como Pai Maneiro. No perfil do instagram, que tem mais de 66 mil seguidores, ele divide a...