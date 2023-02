Depois de mudanças efetuadas no sentido de avenidas do Jardim América, ao menos quatro outros bairros de Goiânia devem sofrer intervenções no trânsito. A previsão é de que três deles - Jardim Santo Antônio, Jardim Guanabara e Jardim Novo Mundo - tenham mudanças que englobem o sentido da via e a conversão de mão dupla em única (e vice-versa) ainda em março. A informação é do titular da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), Horácio Mello, que adiantou que já há estudos para intervenções também para o Setor Sul.

Ao POPULAR, Mello disse que as mudanças “são atualizações que a cidade precisa” e que outros “bairros merecem essa atenção”, com o intuito de melhorar o fluxo.

Segundo ele, a região do terminal de ônibus no Jardim Novo Mundo, nas proximidades da avenida Buenos Aires, é uma das que terão mudanças. Para o secretário, “tem um risco muito grande para pedestres que fazem a travessia” no local, além do alto fluxo de veículos pesados, como caminhões.

Mello adiantou também que os sentidos de algumas vias do Jardim Guanabara devem ser alterados com o objetivo de simplificar e melhorar a questão logística da região, conhecida como ‘polo moveleiro’ da capital.

Já o Setor Sul também deve ter mudanças, na região do Centro Popular de Abastecimento e Lazer (Cepal), mas ainda sem previsão. De acordo com o secretário, as intervenções nesse local devem ocorrer após a conclusão do Plano de Mobilidade. "Por enquanto, só [tem] estudos sobre a rua 115 e em geral também", ressaltou.

No Jardim Santo Antônio, Mello informou que as intervenções devem ser feitas no trajeto que interliga ao Jardim Botânico.

Jardim América

As avenidas do setor Jardim América C-233 e C-182 passaram a ter sentido único de circulação desde a última sexta-feira (17). A C-182 passou a ter sentido único da avenida T-9 (Ginásio Jardim América) até a rua C-181. Já a C-233 tem, agora, sentido único da avenida T-63 (Praça Nova Suíça) até a avenida T-9, informa a prefeitura de Goiânia.

Vias que passaram a ter sentido único:

- Avenida C-233: Sentido único de circulação da avenida T-63 (Praça Nova Suíça) até avenida T-9

- Avenida C-182: Sentido único de circulação da avenida T-9 (Ginásio Jardim América) até rua C-181

Confira as demais vias que já foram alteradas -

As seguintes vias passaram a ter sentido único de circulação no dia 9/2:

- Rua C-159: sentido único de circulação da rua C-120 até avenida C-171

- Rua C-158: sentido único de circulação da avenida C-171 até rua C-131

- Rua C-157: sentido único de circulação da Rua C-130 até avenida C-171

- Avenida C-104: sentido único de circulação da avenida C-171 até rua C-190

- Rua C-137: sentido único de circulação da avenida C-233 até avenida C-107

- Rua C-138/C-139: sentido único de circulação da avenida C-107 até avenida C-233

- Rua C-165: sentido único de circulação da avenida C-255 até avenida C-107

- Rua C-167: sentido único de circulação da avenida C-107 até avenida C-255

