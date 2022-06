Cidades Após licitação, unidades prisionais de Goiás terão novo serviço de alimentação Previsão é de que o processo seja concluído no segundo semestre deste ano; novos contratos terão duração de 20 meses

As unidades prisionais de Goiás terão novo serviço de alimentação em breve. Segundo informou a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), uma nova licitação será aberta para contratação de empresas especializadas no fornecimento de todas as refeições aos custodiados e servidores do sistema prisional goiano. As vencedoras serão responsáveis pelo preparo, d...