Uma bebê de 2 meses foi salva depois que vizinho com treinamento em primeiros socorros atendeu chamado da mãe na porta de sua casa. O caso aconteceu nesta segunda-feira (23) no Jardim Petrópolis, em Goiânia.

José Luiz Lino Teixeira, contou que por volta das 11h a vizinha tocou a campainha desesperada com a criança no colo. Pelas imagens da câmera de segurança da casa é possível ver que enquanto espera alguém sair da casa, a mãe tenta desengasgar o bebê.

José, contou que trabalhou por muitos anos na Celg e recebeu treinamento e reciclagem para socorrista e isso foi fundamental para conseguir ter sucesso no pedido de ajuda de sua vizinha. Ele disse ainda que agiu rápido, saiu de casa do jeito que estava vestido só de bermuda e começou a fazer as manobras de primeiros socorros.

"Não foi possível entender o motivo do engasgo, a criança apenas liberou pela boca e nariz, líquidos e gases. Até conseguir chorar", contou José Luiz.

A mãe da bebê, Jhennyfer Rodrigues da Silva, contou que amamentou a bebê e cerca de uma hora depois ela acordou e ao pegar a filha no colo, notou que ela estava lacrimejando mas sem mostrar sinais de engasgo. A mãe então notou os olhos da filha estavam ficando vermelhos.

Segundo a Jhennyfer, ao perceber o engasgo ela tentou fazer as manobras para reanimar a filha, mas acredita que pelo nervosismo não conseguiu. Então ligou para o marido que a aconselhou correr no vizinho e pedir ajuda. Por impulso ela bateu na casa do José e disse que ele foi um anjo para salvar sua filha.

"Quando ela engasgou eu tenteio fazer a manobra que os médicos ensinam, mas ela não voltou. Foi muito desesperador, porque ela ficou molinha, não estava respirando. Ele foi um anjo na nossa vida, porque eu não sabia mais o que fazer", contou a Jhennyfer.

