Logo depois de matar a esteticista Juscelia de Jesus Silva, de 32 anos, conforme confessado por ele mesmo, Reginaldo Nunes de Moura, de 43, demonstrou preocupação com o sumiço da companheira, que já havia sido registrado pela família. Em um áudio enviado à irmã da vítima em um dos dias de buscas, o homem chegou a dizer que não estava bem e que se sentia “perdido” por causa da situação.

Já em outro áudio obtido pela Polícia Civil, Reginaldo diz a um vizinho que Juscelia havia adquirido o hábito de fazer longas caminhadas. “Ela tá andando muito por conta do peso dela. Foi até lá no Parque Cascavel a pé, andando”.

No dia 16 de fevereiro, dois dias após o desaparecimento da esteticista e três antes do corpo ser encontrado em Abadia de Goiás, Reginaldo deu uma entrevista à TV Anhanguera afirmando que a esposa havia saído de casa com uma quantia de R$ 8 mil, fruto da venda de um carro.

Para a delegada Ana Paula Machado, Reginaldo tinha a intenção de “ludibriar” as investigações, passando informações falsas tanto para a família quanto para os investigadores.

Ela cita uma versão sustentada por ele na delegacia, de que, mesmo com a quantia de R$ 8 mil, ela teria enviado uma mensagem para ele pedindo dinheiro para chamar um carro de aplicativo e ir a uma entrevista de emprego.

“Isso chamou atenção da Polícia Civil principalmente porque, se a vítima estivesse realmente portando a quantia de oito mil reais, não havia nenhum motivo para pedir dinheiro ao esposo”, afirmou a delegada, destacando que Reginaldo alegava acreditar que Juscelia estava “perambulando” pelas ruas por conta de um surto psicótico.

Segundo o delegado João Paulo Mendes, que também integra as investigações, ao confessar a morte de Juscelia, Reginaldo estava “tranquilo, calmo, sem demonstrar nenhum tipo de nervosismo ou remorso”.

Entendo caso

Conforme a Polícia Civil, Reginaldo contou que havia vendido um carro pelo valor de R$ 8 mil e, com o dinheiro em espécie guardado em casa, teria passado a ter divergências com Juscelia, com quem convivia há cerca de 14 anos, quanto ao destino do dinheiro. “Ele queria quitar algumas dívidas menores e depois negociar uma dívida maior que eles possuíam junto ao banco, enquanto a Juscelia queria pagar toda essa dívida imediatamente”, detalhou Mendes.

A dívida era no valor de R$ 13 mil. A intenção de Juscelia era que o marido pegasse o dinheiro da venda do carro, juntasse a uma quantia que ele havia guardado e quitasse a pendência, plano do qual o homem discordava.

O delegado relatou que o casal havia brigado na noite de segunda-feira, dia 13 de fevereiro. No dia seguinte, terça-feira (14), por volta de 6h40, o homem teria saído para deixar a filha na escola e quando voltou, 20 minutos depois, começou a discutir com Juscelia. Foi quando o crime ocorreu.

“Ele relata que tiveram uma discussão mais acalorada, ocasião em que ele acabou pegando ela, jogando no chão e caindo por cima”, informou. Segundo o delegado, em seu depoimento, Reginaldo disse ter tentado reanimá-la e que não chamou socorro por ter ficado “muito atordoado”.

Juscelia morreu ainda no local. À polícia, Reginaldo disse acreditar que ela tenha quebrado o pescoço. Porém, laudo preliminar não conseguiu apontar a causa da morte da esteticista. Novos exames feitos vão apontar o que de fato causou do óbito da vítima.

Ocultação do corpo

Ainda segundo a Polícia Civil, o marido confessou que, após matar Juscelia, pegou emprestado o carro do irmão dela para se livrar do corpo.

“Ele pegou o carro do cunhado dele, colocou o corpo lá dentro, envolveu em um saco plástico, amarrou com cordas e levou no porta-malas, dispensando [o corpo] na zona rural do município de Abadia de Goiás”, explicou o delegado João Paulo Mendes, que destacou que o ato ocorreu menos de cinco horas depois o assassinato.

Prisão

Reginaldo Nunes foi preso na noite de ontem, quarta-feira (22), em um hotel de Goianira. Segundo a polícia, ele estava com um carro que havia pegado emprestado de um colega.

Os policiais encontraram várias roupas com ele, o que leva a crer que ele tinha a intenção de fugir.

De acordo com o delegado João Paulo Mendes, ele deve ser indiciado pelo crime de feminicídio. “A gente vai apurar com detalhes, aguardar laudos e verificar se a real motivação é essa, se essa versão que ele lançou se confirma, mas há uma forte suspeição da pratica do crime de feminicídio”, concluiu.

O POPULAR tenta localizar a defesa de Reginaldo.