Um homem, de 27 anos, que dirigia um Gol, teve lesões gravíssimas após bater em um carro BMW, na Rua C-148, cruzamento com a Rua C-135, no Jardim América, em Goiânia. De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), o motorista do Gol não respeitou o sinal de PARE e bateu no outro automóvel. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (12).

A Dict informou que o condutor do Gol, que estava em uma via secundária, não parou no sinal de PARE e avançou com o carro, que acabou colidindo com a BMW, que seguia pela via preferencial.

Com o impacto, o motorista do Gol perdeu o controle da direção do veículo e subiu em uma calçada. O condutor ficou preso às ferragens do veículo e teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. A lateral do carro ficou completamente destruída.

Os bombeiros levaram o homem em estado gravíssimo para atendimento no Hospital de Urgências de Goiás. Como o nome da vítima não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu mais informações sobre o estado de saúde do homem.

O condutor da BMW permaneceu no local do acidente e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.