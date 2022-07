Cidades Após obras, trecho da GO-530 próximo a Aruanã exige atenção Trecho de 5 km entre Araguapaz e Aruanã passou por recuperação asfáltica e agora aguarda prazo para sinalização horizontal

Com o período de férias e o aumento do fluxo de veículos nas rodovias que cortam o Estado, é necessária atenção redobrada para os condutores. Na GO-530, em um trecho de 5 quilômetros entre Araguapaz e Aruanã, obras de recuperação asfáltica foram concluídas na última semana, mas ainda nāo há sinalização horizontal no local. Os serviços foram finalizados na últ...