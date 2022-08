A ex-BBB Amanda Gontijo, que perdeu o pai na madrugada deste sábado (13), desabafou nas redes sociais sobre como foi informada do acidente que vitimou Antônio Soares, de 65 anos, próximo a Goiânia. A modelo já havia publicado no Instagram a notícia da morte, onde ela também lamentou a perda.

“Eu acordei com a minha mãe me ligando, tomei banho, chorei e odiei a vida”, contou Amanda. A modelo, que trabalha em São Paulo, disse que recebeu diversas mensagens que perguntavam pelo pai e, por isso, decidiu postar nas redes sociais. “Eu não sei muita coisa”, afirmou emocionada.

Amanda deu detalhes preliminares sobre o que teria acontecido no acidente. “Meu irmão estava também, ele está em Goiânia, mas estava em outro carro. Parece que uma carreta foi ultrapassar a outra, bateu nele, jogou o carro para fora do acostamento e ele veio a falecer”, revelou.

A ex-BBB afirmou que o irmão dela está em Goiânia para resolver as questões para liberação do corpo e do translado para Divinópolis. “Meu irmão está em Goiânia, vai resolver essas coisas de funerária e eu vou manter vocês informados aqui, eu não sei de muita coisa”, relatou.

Por fim, Amanda informa que deve ir para Divinópolis após finalizar o auxílio em uma lipoaspiração, procedimento que retira o excesso de gordura de uma determinada região do corpo. Vale destacar, que a modelo trabalha com o noivo,o cirurgião plástico Danilo Monteiro, em São Paulo.

Solidariedade

Nas redes sociais, amigos e famosos escreveram mensagens de consolo para a ex-BBB Amanda Gontijo e lamentaram a morte do pai dela, Antônio Soares, de 65 anos. “Meus sentimentos mandinha que Jesus conforte o seu coração e de toda família”, desejou outra seguidora.

Acidente

O pai da ex-BBB Amanda Gontijo morreu na madrugada deste sábado (13) em uma viagem a trabalho de Divinópolis, em Minas Gerais (MG), a Goiânia. De acordo com a própria modelo, Antônio Soares, de 65 anos, estava chegando na capital quando se envolveu em um acidente de trânsito.

