Cidades Após palestra, estudantes denunciam ter sido vítimas de abuso sexual em escola de Caldazinha Polícia Civil de Senador Canedo investiga o caso

Três crianças de uma escola municipal de Caldazinha, na Região Metropolitana de Goiânia, denunciaram ter sido abusadas sexualmente por um professor da unidade escolar. Um das estudantes tem 10 anos de idade e relatou que o professor a colocou no colo e passou a mão em seu corpo. O profissional já foi afastado. As denúncias vieram após as alunas assistirem a uma ...