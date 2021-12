Cidades Após perder 2 mil servidores, PM terá concurso em Goiás Seleção para 3,3 mil servidores da Segurança Pública atenderá também a Polícia Civil, os Bombeiros e a Polícia Técnico-Científica. Provas devem ocorrer em 2022

Goiás terá concurso em 2022 para selecionar 3.366 policiais militares, civis, técnico-científico e bombeiros. A expectativa é que já no próximo ano parte dos aprovados seja convocados, mas ainda há previsão de chamamento em 2023 e 2024. A Polícia Militar vai chamar, nos três anos, 1.670 aprovados, sendo a corporação com maior número de convocados no geral. Mas este número...