Cidades Após polêmica das faixas, Rogério Cruz se reúne com associação de condomínios fechados Ontem (15), a Amma expediu autos de infração para ao menos quatro condomínios horizontais por afixar em seus muros faixas com críticas a Rogério Cruz e aos vereadores da capital

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) se reuniu, na manhã desta quarta-feira (16), com representantes da Associação dos Moradores dos Condomínios Fechados de Goiânia. O encontro acontece um dia depois de a prefeitura autuar ao menos quatro condomínios por afixar faixas críticas a Cruz e a vereadores, motivadas pelas alterações na cobrança do IPTU. A reunião com a ...