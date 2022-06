Atualizada às 11h43*

Prestes a completar dez anos da morte do radialista Valério Luiz, o acusado de ser o mandante do crime, Maurício Sampaio, e outros quatro réus, são julgados nesta segunda-feira (13), em Goiânia. A audiência é uma continuação da que foi iniciada em 2 de maio, quando a defesa de Sampaio abandonou o plenário, alegando suposta suspeição do juiz e dos promotores que atuam no caso. A previsão é que o júri dure de três a quatro dias e está sendo acompanhado pela imprensa.

A sessão teve início às 9h46 no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). A defesa de Sampaio solicitou que o réu fosse julgado separado. O pedido, no entanto, foi negado pelo juiz Lourival Machado.

Serão ouvidos, além dos réus, os promotores Maurício Camargo, Renata Souza e Sebastião Martins. Além deles, a sessão contará com 30 testemunhas. Os assistentes de acusação são Valério Luiz de Oliveira Filho - filho do radialista -, Lorena Nascimento e Silva e Jales Rodrigues Naves Júnior.

Nesta segunda-feira (13), a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) emitiu um comunicado informando que foi intimada para atuar em defesa do réu Maurício Sampaio, caso os advogados de defesa não comparecessem ao julgamento. Contudo, após a abertura da sessão, o defensor público designado deixou o plenário. As defesas dos réus seguem acompanhando as etapas iniciais do júri.

Crime

Valério Luiz de Oliveira, na época com 49 anos, foi morto quando saía da emissora de rádio em que trabalhava, no dia 5 de julho de 2012, no Setor Serrinha, em Goiânia. A motivação do crime seriam as críticas feitas pelo radialista contra a direção do Atlético Futebol Clube, da qual Sampaio fazia parte. De acordo com as investigações, no dia 17 de junho de 2012, ao falar a respeito de possível desligamento de Maurício Sampaio da diretoria do time, Valério teria dito que “nos filmes, quando o barco está afundando, os ratos são os primeiros a pular fora”.

O caso foi investigado pela Polícia Civil e quatro pessoas, além de Sampaio, foram indiciadas por homicídio e denunciadas pelo Ministério Público de Goiás: o sargento reformado da PM Ademá Figueredo, apontado como o autor dos disparos; o empresário Urbano Malta, acusado de contratar o policial militar; o sargento da PM Djalma Gomes da Silva, que teria ajudado a planejar o crime e Marcus Vinícius Pereira Xavier, que também teria ajudado a planejar o homicídio. Este último está em Portugal, mas deverá participar de forma on-line do julgamento.

Composição do júri

Após o sorteio, o corpo de jurados do júri foi composto exclusivamente por homens. Este primeiro dia deve durar cerca de 9 horas, e a expectativa é que todas as cinco testemunhas da acusação sejam ouvidas.

Adiamentos

O júri havia sido marcado para junho de 2020, mas, em virtude da pandemia de Covid-19, foi adiado para março de 2022. Na data prevista, o julgamento foi novamente adiado depois que o advogado de defesa de Sampaio, Ney Moura Teles, renunciou ao caso. No dia 2 de maio, os advogados informaram que iam se ausentar do plenário até que fosse julgada no Conselho Nacional de Justiça a alegação de parcialidade do juiz Lourival Machado da Costa, levantada pela defesa.

Remarcado para esta segunda-feira (13), a defesa de Sampaio solicitou novo adiamento. O advogado Luiz Carlos Silva Neto argumentou que no mesmo dia precisaria estar no Rio de Janeiro para atuar na defesa de um cliente que está preso e vai passar por uma audiência de instrução e julgamento. O pedido, no entanto, foi negado.

Silva Neto chegou a afirmar que não compareceria ao julgamento, seguindo também com a estratégia de questionar a imparcialidade do juiz. O pedido de suspeição feito pela defesa contra o magistrado foi arquivado no CNJ e não deve avançar no Judiciário.

Leia também:

- Valério Luiz Filho diz estar confiante que júri popular "finalmente ocorra"