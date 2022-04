Cidades Após quase 20 dias de internação, estudante que bateu a cabeça na escola continua em estado grave Maria Eduarda deu entrada na UTI do HUGO no dia 7 deste mês, após sofrer uma queda na escola onde estuda, em Aparecida

A estudante Maria Eduarda Vieira Gomes, de 16 anos, continua internada na UTI do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), sedada e em estado grave, conforme boletim da unidade. A adolescente foi internada no dia 7 deste mês após cair e bater a cabeça durante uma aula de ginástica na quadra poliesportiva do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Cruzeiro do Sul, e...