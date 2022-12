A Ponte Velha, que passa sobre o Rio das Almas, em Pirenópolis, município a cerca de 120 quilômetros de Goiânia, foi liberada ainda nesta quinta-feira (15). A ponte liga o centro da cidade de Pirenópolis ao bairro do Carmo e foi construída no século XIX. O local havia sido interditado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) pelo risco de alagamento após as fortes chuvas na cidade.

O município histórico recebeu em um único dia praticamente metade da chuva esperada para cair ao longo de todo o mês de dezembro. Foram 146 milímetros (mm) de precipitação, sendo que o esperado para este mês são 320 mm.

O tenente do CBM-GO Lucas Reis informou que o aumento do nível de água do Rio das Almas é natural para esta época do ano. "Ele (nível de água no rio) não chegou a extravasar e já voltou ao normal. Nenhuma estrutura da cidade foi afetada. Apesar de ter um pouco de previsão de chuva para o final de ano, nada se compara ao que houve ontem (16/12)".

Em alguns pontos do município o Rio das Almas chegou a transbordar. A chuva começou na cidade por volta da meia noite de quinta-feira e só parou na parte da tarde. O CBM-GO ressaltou que o monitoramento continua em pontos que correm o risco de alagamento.

Previsão

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) nesta sexta-feira (16) há risco de chuvas volumosas em várias regiões de Goiás. Em Pirenópolis, a expectativa é de que chova 25 mm, de acordo com o boletim publicado na quinta-feira (15).

Leia também:

- Pirenópolis tem metade da chuva do mês em um dia

- Temporal causa cabeça d'água em cachoeira e arrasta ponte de distrito, em Pirenópolis