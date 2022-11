Cidades Após sair de sorveteria, criança escapa por segundos de ser atropelada por carro; vídeo Segundo os bombeiros, o motorista do carro foi socorrido sem ferimentos graves

Uma criança de 9 anos escapou por segundos de ser atropelada após um homem, de 32, perder o controle do carro e bater contra um poste, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Nas imagens, é possível ver quando ela sai da sorveteria e caminha pela calçada. O acidente aconteceu na tarde da última segunda-feira (28) no Setor Mansões Village. Segund...