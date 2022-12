A jovem que foi esfaqueada dentro de um shopping em Goiânia, no último sábado (17), precisou passar por uma cirurgia no abdômen em razão do ferimento sofrido. Seu estado é considerado regular. A reportagem apurou que o suspeito do crime é ex-namorado da vítima e não aceitava o fim do relacionamento. Ele também está internado, uma vez que tentou tirar a própria vida após esfaquear a jovem.

O caso ocorreu no setor Crimeia Oeste. O homem teria atingido a mulher, que trabalha no Goiás Center Modas, na região do pescoço, braço e tórax. Logo depois, ele esfaqueou o próprio tórax.

Conforme boletim do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) enviado ao G1, a vítima “está com o estado geral regular, consciente e respirando espontaneamente”. “Sinais vitais estáveis, dentro da normalidade. Após dar entrada na unidade, realizou exames onde foi constatada a necessidade de intervenção cirúrgica. Está em recuperação pós-operatório”, diz nota.

Já o suspeito do crime está internado no Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). A unidade informou que ele foi admitido na emergência e passou “por uma cirurgia de toracotomia exploradora, e está internado na enfermaria”. O estado geral de saúde é regular.

Em nota, o Goiás Center Modas declarou que “condena e repudia veementemente o fato ocorrido neste sábado”. “Todas as informações e filmagens do circuito interno de monitoramento foram fornecidas às autoridades policiais para melhor elucidação dos fatos, estando o Shopping Goiás Center Modas à inteira disposição para auxiliar na prisão do suspeito da tentativa de feminicidio”, declarou.

A investigação está a cargo da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

