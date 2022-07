Cidades Após ser filmado puxando cachorro por corda, homem é preso em Itauçu; vídeo Animal foi adotado por moradores que denunciaram a ação do suspeito

Um homem foi preso pela terceira vez suspeito de maus-tratos a animais após ser filmado puxando um cachorro com uma corda amarrada no pescoço, em Itauçu, a 70 km de Goiânia. As câmeras de monitoramento da cidade registraram a crueldade do suspeito, que estava montado em um cavalo. De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), o homem arrastou o cachorro por cerca ...