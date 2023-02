Um dia depois de ser colocado em liberdade, o servente de pedreiro suspeito de manter em cárcere privado uma adolescente de 13 anos, em Goiânia, foi novamente preso e pelo mesmo crime. Weverthon Martins de Jesus, de 27 anos, havia sido detido na sexta-feira (10), depois de a vítima conseguir fugir e pedir ajuda, mas foi solto após a Justiça atender pedido do Ministério Público pela liberdade provisória com monitoramento. Desta vez, a instituição manifestou pela sua prisão preventiva, que foi aceita pela juíza na audiência de custódia ocorrida nesta segunda-feira (13).

Conforme a ata da audiência, Weverthon teria mantido a adolescente, com quem tinha “um relacionamento amoroso”, novamente em cárcere, descumprido medidas protetivas e impedido a ação do Conselho Tutelar.

A vítima foi encontrada pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) e Conselho Tutelar no dia 12, domingo, “em condições subumanas, deitada em um colchão, em local insalubre, com odor fétido (local com fezes e urina humanas nos chão), lixos e roupas amontoadas”.

“Inclusive no momento da abordagem, o acusado recebeu as autoridades apenas de cueca”, destacou a juíza Maria Umbelina Zorzetti.

A magistrada apontou ainda que o suspeito tem “diversos registros criminais, em sua maioria arquivados”, mas que é reincidente e responde ação penal por tráfico de drogas. “No presente caso, em razão da gravidade, circunstâncias do fato e das condições pessoais do autuado, não se mostra suficiente e adequada a aplicação de medidas cautelares menos gravosa que a preventiva. É o caso de adotar a medida extrema”, argumentou a juíza, ao decretar a prisão preventiva.

Outra prisão

O suspeito alvo da prisão preventiva havia sido preso pelo mesmo crime na última sexta-feira (10). Ele passou por audiência de custódia no dia seguinte, 11 de fevereiro, e ganhou direito à liberdade provisória.

Conforme o termo da audiência, o Ministério Público "manifestou pela homologação do flagrante e pela conversão em preventiva". No entanto, a assessoria da juíza Patrícia Carrijo, autora da decisão, se referiu a isso como um possível erro de digitação do responsável pela redação do documento.

A assessoria da magistrada informou ainda que o parecer do MP, na verdade, foi pela soltura, enviando à reportagem vídeo que mostra o momento em que o promotor de Justiça manifesta pela liberdade do homem, assim como "registro da vedação legal de ser adotada medida diversa pelo juízo, já que a Lei Pacote Anticrime proíbe ao juiz decretar a prisão de ofício."

O MP confirmou que o promotor de Justiça havia pedido a liberdade do suspeito, mas com o uso de tornozeleira eletrônica, o que foi acatado pelo juiz. “Todavia, no termo da audiência foi redigido de forma equivocada, por isso a confusão”, concluiu.