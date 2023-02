O garoto que caiu da janela do 4° andar de um prédio em Aparecida de Goiânia teve alta e está se recuperando em casa. O pequeno Caio Vinícius, de 3 anos, passou sete dias internado na UTI do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) após o acidente do último 16 de janeiro.

O caso aconteceu no residencial Alva Luz, em Aparecida de Goiânia, há três semanas. A mãe da criança conta que o acidente aconteceu quando Caio foi se apoiar na cortina, que estava fechada, e não percebeu que a janela estava aberta, se desequilibrou e caiu. Após a queda, a criança fraturou o cotovelo e uma de suas costelas perfurou um pulmão. Foi necessário cirurgia para tratamento da fratura no braço.

A equipe do SAMU, que atendeu Caio no dia do acidente, voltou para visitá-lo agora que o menino está em casa. A equipe comentou que estava emocionada com o reencontro. Em entrevista a TV Anhanguera, a enfermeira Daniella Artiaga, que estava de plantão no dia 16 de janeiro, confessa: “Acaba que a gente se envolve um pouco sentimentalmente, porque é uma criança… então é um atendimento mais difícil”. Agora, com as janelas todas teladas, o pai da criança, Vinícius Oliveira, se diz mais despreocupado. “Tá tudo seguro, as janelas estão todas protegidas, para o bebê ficar mais tranquilo”, finalizou.

