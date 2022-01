Cidades Após ter nome citado em faixa, vereador Marlon diz que é contra aumento abusivo do IPTU em Goiânia Ao POPULAR, o vereador disse ainda que votou pela modernização do Código Tributário porque foi passado que 45% das residências de Goiânia teriam o valor reduzido

Depois que um grupo de moradores e ex-moradores do Parque da Laranjeiras, em Goiânia, instalou uma faixa em protesto ao aumento do IPTU no município direcionada ao vereador Marlon Teixeira (Cidadania) e ao seu correligionário, o deputado estadual Virmondes Cruvinel, chamando-os de traidor, o representante do Legislativo municipal afirmou ser contra o aumento abusivo ...