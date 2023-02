Um homem foi preso suspeito de bater na ex-companheira e também por embriaguez no volante, após uma mulher testemunhar as agressões por parte dele contra a vítima e perseguir o carro dos dois até a chegada da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO). O caso aconteceu na madrugada deste domingo (5), em Anápolis, cidade a 60 quilômetros de Goiânia.

A testemunha disse aos policiais que estava no Setor Bougainville, próxima a sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), quando presenciou as agressões e viu o homem arrastando a ex-companheira para dentro do carro. Então, ela começou a acompanhar o veículo e ligou para o atendimento de emergência da polícia.

A polícia localizou o carro e, segundo o relato dos policiais, ao descer do veículo, a vítima estava chorando e pedindo por socorro. Segundo ela, o homem lhe deu tapas, tentou arrancar sua roupa e quebrou seu celular afirmando que ela estava lhe traindo, mesmo que o relacionamento dos dois já tivesse acabado. De acordo com ela, o homem é muito ciumento e possessivo.

Durante a abordagem, os policiais disseram que o homem estava com a fala arrastada e desconexa, então solicitaram que o suspeito fizesse o teste de bafômetro. O resultado apontou que ele havia consumido bebida alcóolica. Ele foi preso em flagrante por violência doméstica e por embriaguez ao volante.

A delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Anápolis, Isabella Joy, disse ao POPULAR que é esperado que o homem preste depoimento nesta segunda-feira (6).

Como o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa do homem. O POPULAR também não conseguiu atualização do estado de saúde da vítima e se houve pedido de medida protetiva.