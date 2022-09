Na noite desta terça-feira (13) os moradores do Setor Bueno, em Goiânia, precisaram lidar com a falta de energia elétrica nos prédios e semáforos da região. A Avenida T-1 ficou sem luz em aproximadamente 3km de sua extensão, na altura do Supermercado Bretas até a Associação Do Pessoal Da Caixa Econômica Federal (APCEF). Leitores relataram terem visto geradores de energia saindo faíscas nas proximidades.

Os clientes de bares e restaurantes que decidiram continuar no local, tiveram que usar as lanternas dos celulares para prosseguirem com a noite. A região, que possui um fluxo intenso de veículos, está sem iluminação, o que representa um perigo para quem passa por perto, necessitando de uma atenção redobrada aos motoristas e pedestres.

Em nota, a Enel Distribuição Goiás informou que parte da região já teve o fornecimento estabelecido e que equipes estão no local trabalhando para recompor o serviço para os demais clientes o mais breve possível. A companhia não esclareceu os motivos pelos quais o fornecimento de energia foi interrompido.

