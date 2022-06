Com o aumento da procura por testes de Covid-19, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia abre, nesta segunda-feira (20), mais um posto de testagem para a doença. O posto se localiza dentro do Centro de Especialidades do Município, no Setor Jardim Boa Esperança, e é o 37° local para realização de teste no município.

Ao todo, são 35 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que oferecem o teste sem agendamento prévio. Além destes, há também o drive-thru do Hospital Garavelo, que disponibiliza o tipo RT-PCR por meio de agendamento pelo aplicativo ou site do Saúde Aparecida.

Qualquer pessoa que apresente sintomas de contaminação ou que tenha tido contato com caso confirmado de Covid-19 deve procurar o posto de saúde mais próximo para realizar o teste. O horário de funcionamento das unidades e do drive-thru é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h. Confira todas as unidades de testagem ao final da reportagem.

Locais de Testagem em Aparecida

Drive-thru do Hospital Garavelo (mediante agendamento)

Centro Municipal de Especialidades (mediante agendamento)

UBS Madre Germana

UBS Caraíba

UBS Papilon Park

UBS Santa Luzia

UBS Boa Esperança

UBS Pontal Sul I

UBS Pontal Sul II

UBS Parque Trindade

UBS Campos Elíseos

UBS Delfiori

UBS Rosa dos Ventos

UBS Jardim Florença

UBS Bandeirantes

UBS Porto das Pedras

UBS Nova Olinda

UBS Parque das Nações II

UBS Independência

UBS Alto Paraíso

UBS Jardim dos Ipês

UBS Cândido de Queiroz

UBS Mansões Paraíso

UBS Jardim Paraíso

UBS Santo André

UBS Cruzeiro do Sul

UBS Bairro Ilda

UBS Colina Azul

UBS Jardim Bela Vista

UBS Jardim dos Buritis

UBS Garavelo Park

UBS Buriti Sereno

UBS Tiradentes

UBS Independência Mansões

UBS Expansul

UBS Chácara São Pedro

Centro de Atendimento Ambulatorial

