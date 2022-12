A partir desta terça-feira (6), pais e responsáveis poderão realizar as matrículas de novos alunos na Rede Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Neste primeiro momento, o período de inscrição estará aberto para estudantes do Ensino Fundamental I e II, que compreende séries de 1º ao 9º ano.

A Secretaria Municipal de Educação explica que, para realizar as inscrições, os responsáveis devem acessar o site da Prefeitura ou baixar o aplicativo Matrícula Aparecida, disponível na loja virtual Play Store. Além disso, reforça que os formulários de matrículas estarão disponíveis a partir das 8h desta terça-feira (6) e detalha a documentação necessária.

“É necessário que os pais ou os responsáveis tenham em mãos os seguintes dados da criança: endereço completo com o CEP do imóvel e o CPF (preferencialmente). Também devem informar o nome da mãe e, no caso dos beneficiários do Programa Bolsa Família do Governo Federal, informar o número do cartão do benefício”, descreveu a secretaria.

A pasta também informa que há 13.425 mil vagas para Escolas Municipais e de Educação Integral (EMEIs) e para Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) para o ano letivo de 2023. Desse total, 8.321 mil são para alunos do Ensino Fundamental I e II e mais de 5 mil para Educação Infantil, que engloba as turmas de berçário (Agrupamentos I, II e III) e a pré-escola (Agrupamento IV e V).

Neste primeiro momento, o período de inscrição estará aberto para estudantes do Ensino Fundamental I e II, que compreende séries de 1º ao 9º ano. No caso da Educação Infantil, que atende crianças de seis meses a cinco anos de idade, as inscrições estarão disponíveis somente no dia 13 de dezembro. Por fim, a Prefeitura também oferece atendimento presencial para realizar a matrícula.

“Pessoas com dificuldades de acesso à internet ou que necessitarem de auxílio para fazer a inscrição no sistema podem procurar as secretarias das unidades escolares no horário regular de funcionamento da rede (8h às 11h30 e 13h às 17h), onde serão auxiliadas a efetuar a inscrição. Para isso, é necessário ter em mãos toda a documentação mencionada nesta matéria”, finaliza.