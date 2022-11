Seguindo recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), a prefeitura de Aparecida de Goiânia começou, nesta quarta-feira (30), a vacinar crianças acima de 6 meses e menores de 3 anos contra a Covid-19. Com isso, pais e responsáveis já podem levar os pequenos a um dos sete postos do município que oferecem o imunizante.

O esquema vacinal para essa faixa etária é composto por três doses da Pfizer. “O intervalo entre a primeira e segunda dose é de quatro semanas e o da segunda, para a terceira dose, é de oito semanas”, destacou a Prefeitura, com base na nota técnica do Ministério da Saúde.

Vale destacar que as UBSs funcionam de segunda a sexta das 8h às 16h. Já a sala de vacinação da Maternidade Marlene Teixeira funciona de segunda a sexta das 8h às 18h.

Para receber a dose, a criança precisa estar acompanhada do responsável portando certidão de nascimento ou RG, cartão SUS ou CPF e cartão de vacinação. “Caso o responsável legal não possa acompanhar, basta assinar um termo de autorização que deve ser apresentado por alguém maior de idade no momento da aplicação”, informou a prefeitura de Aparecida.

A vacinação está disponível nos seguintes locais:

- Central de Imunização;

- UBS Cruzeiro do Sul;

- UBS Santa Luzia;

- UBS Bairro Cardoso;

- UBS Veiga Jardim;

- UBS Bandeirantes;

- Maternidade Marlene Teixeira.