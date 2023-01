As crianças que ainda não tomaram a primeira ou a segunda dose da vacina contra a Covid-19, em Aparecida de Goiânia, agora poderão ser inscritas em uma fila de espera. A medida foi tomada para evitar o descarte de doses infantis da vacina no município e, por isso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia disponibilizou uma “xepa da vacina” em sete postos de vacinação da cidade.

Ao POPULAR, a coordenadora de Imunização da SMS de Aparecida detalhou que a iniciativa acontece porque quando o município recebeu a primeira remessa de imunizantes para vacinação infantil a partir dos 6 meses de idade a procura foi baixa.

“Na primeira remessa, em que recebemos 970 doses, não tivemos demanda como esperávamos, então houve perdas técnicas, porque o frasco [com a vacina] é multidose. Agora, que recebemos a segunda remessa com mais 970 vacinas, a princípio para a segunda dose desse primeiro público, estamos fazendo uma otimização melhor”, afirmou.

A coordenadora detalhou que as vacinas estão disponíveis em sete pontos de vacinação do município. “Já temos no sistema todas as crianças que já têm a primeira dose, então fazemos o agendamento para que elas recebam a segunda dose e, para aproveitar os frascos remanescentes, criamos essa lista de espera para os pais que querem vacinar os filhos com a primeira dose, porque o Ministério da Saúde (MS) ainda não mandou novos estoques”, pontuou.

Lista de Espera

Os interessados em inscrever os filhos na lista de espera devem comparecer a um dos sete pontos de vacinação: Central de Imunização, Maternidade Marlene Teixeira, UBS Cruzeiro do Sul, UBS Santa Luzia, UBS Bairro Cardoso, UBS Veiga Jardim ou UBS Bandeirantes.

Cordeiro reforçou ainda que as vacinas são seguras e que é importante que os pais levem os filhos para se vacinar. “Ainda temos doses disponíveis para atender esse público e vale lembrar que as vacinas infantis são seguras e mais tranquilas e não tivemos relatos de nenhuma reação grave em crianças após a vacinação”, completou.

