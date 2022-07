Aparecida de Goiânia oferece 1,4 mil vagas gratuitas para atividades físicas, culturais e laborais. As inscrições podem ser realizadas na biblioteca do Centro de Artes e Esportes Unificados Orlando Alves Carneiro (CEU) das Artes Vera Cruz, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

O interessado deve comparecer ao local com cópia de um documento oficial de identificação, cópia do comprovante de endereço e atestado médico. Para a matrícula de crianças e adolescentes, é necessário apresentar comprovante de frequência escolar.

Podem se inscrever, conforme cada modalidade, crianças a partir de três anos, adolescentes, adultos e idosos. O CEU das Artes está localizado na Avenida V-5 S/N Área Pública Municipal no Setor Cidade Vera Cruz, em Aparecida de Goiânia.

As atividades serão ministradas por professores das secretarias de Esporte e Cultura da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Com início das aulas na próxima segunda-feira (1), as vagas serão preenchidas conforme a procura e disponibilidade de cada turma.

Atividades disponíveis

- Jump (livre)

- Zumba (livre)

- Balé Infantil (3 a 11 anos)

- Pilates de solo (livre)

- Hidroginástica (livre)

- Futsal (7 a 14 anos)

- Karatê infantil (3 a 11 anos)

- Capoeira (livre)

- Dança de salão (livre)

- Dança de movimento (livre)

- Breakdance (livre)

- Jiu-jtsu (6 a 14 anos)

- Fotografia (3ª idade)

Centro Olímpio

Em breve novas vagas para atividades físicas, culturais e laborais serão abertas à comunidade no Centro Olímpio de Aparecida, localizado no Setor Conde dos Arcos.

