A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Trabalho, oferta 530 vagas de emprego em diversas áreas nesta semana. Os interessados devem buscar atendimento no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), que é realizado por livre demanda, ou seja, sem a necessidade de agendamento.

De segunda a sexta, o interessado pode comparecer presencialmente a uma das unidades SAC do Centro, SAC Cidade Administrativa, SAC Parque Flamboyant, SAC Vila Brasília, SAC Cidade Livre, SAC Veiga Jardim e SAC Polo Empresarial, além das lojas do SAC instaladas no Vapt-Vupt Garavelo e Vapt-Vupt Buriti Shopping com os documentos pessoais necessários.

O trabalhador deve apresentar os seguintes documentos pessoais: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato. Caso exista vaga disponível no seu perfil, o trabalhador receberá uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista de emprego na empresa contratante.

Se não encontrar a vaga, o interessado pode acessar o site novamente, pois as oportunidades são atualizadas diariamente pela Central de Captação de Vagas. Informações pelo telefone (62) 9 9194-3491.

Além disso, a Prefeitura de Aparecida também está disponível para os empresários que buscam mão de obra para suas empresas. O número de WhatsApp disponível para as empresas realizarem o cadastro das vagas de emprego é (62) 9 9297-4113.

Vagas disponíveis no SIME de Aparecida

58 Motorista entregador

47 Auxiliar de logística

33 Ajudante de carga e descarga

30 Auxiliar de deposito

22 PCD

20 Vendedor Externo

19 Auxiliar de produção

18 Jovem aprendiz

15 Movimentador de mercadoria

14 Auxiliar administrativo

12 Auxiliar de Estoque

12 Auxiliar de serviços Gerais

12 Comercial / Vendas

12 Vendedor interno

11 Call center

11 Motorista de caminhão betoneira

10 Assistente de vendas

8 Auxiliar de manutenção de bombas

8 Backoffice

8 Operador de bomba de concreto

8 Operador de telemarketing

8 Primeiro Emprego

6 Auxiliar operacional

6 Estoquista

5 Eletricista Automotivo

5 Engenheiro civil

5 Engenheiro de produção

5 Entregador

5 Estagiário

5 Motorista de caminhão

4 Copeiro de hospital

4 Soldador

3 Agente funerário

3 Auxiliar de instalação

3 Costureira em Geral

3 Eletricista de instalações

3 Garçom

3 Mecânico Industrial

3 Recepcionista

3 Saladeira

3 Zelador

2 Açougueiro

2 Ajudante de carga e descarga

2 Ajudante Geral

2 Analista de Marketing

2 Assistente administrativo

2 Assistente Contábil

2 Auxiliar Comercial

2 Auxiliar de limpeza

2 Auxiliar de marketing

2 Auxiliar Financeiro

2 Consultor de vendas

2 Impressor de ofsete (plano e rotativo)

2 Mecânico de veículos pesados

2 Motorista

2 Recepcionista em geral

2 Técnico de refrigeração

2 Técnico em segurança do trabalho

2 Técnico em soldagem

2 Torneiro mecânico

1 Ajudante de motorista

1 Ajudante de Serralheiro

1 Analista Contábil

1 Analista de recursos humanos

1 Assistente de contas a pagar e receber

1 Assistente Jurídico

1 Auxiliar de cobrança

1 Auxiliar de laboratório

1 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

1 Empregada doméstica

1 Gerente de loja e supermercado

1 Impressor digital

1 Médico veterinário

1 Operador de caldeira

1 Operador de empilhadeira

1 Porteiro

1 Professor de língua inglesa

1 Secretária (o)

1 Técnico eletrônico