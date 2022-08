Neste sábado (27), a Secretaria de Saúde de Aparecida (SMS) realiza um Mutirão de Telemedicina para Gestantes. A mobilização da pasta busca atingir mulheres que não têm atendido às ligações da equipe durante a semana.

Rotineiramente, de segunda a sexta-feira, a equipe da Central de Telemedicina liga para as grávidas do município. A intenção do serviço é cuidar do bem-estar das gestantes e dos bebês, fortalecer o vínculo entre as futuras mães e a rede da SMS, além de identificar eventuais lacunas na assistência e realizar o levantamento de dados clínicos e epidemiológicos.

Gustavo Assunção, superintendente de Atenção à Saúde, explica que o mutirão é fruto da alta demanda: “Já estávamos acompanhando 1.900 gestantes com apenas duas semanas da implantação do serviço e cerca de 200 entram semanalmente na lista de telemonitoramento, então vamos fazer essa força-tarefa no sábado para atualizar a demanda e suprir eventuais gargalos”.

Para este mutirão, estão previstas mais de 1.330 ligações que serão realizadas por 16 profissionais de medicina e enfermagem. Cada funcionário deve fazer cerca de 80 ligações de acompanhamento.

Telemonitoramento

Segundo informações da Prefeitura de Goiânia, qualquer moradora da cidade que suspeite ou tenha confirmação da gravidez deve procurar, sem necessidade de agendamento, uma das 42 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, de segunda a sexta, das 8h às 17h, para ser avaliada e realizar o Teste da Mamãe de forma gratuita.

O exame é a porta de entrada para o telemonitoramento. Assim que o cadastro da paciente é efetuado, ela começa a ser acompanhada pela Central de Telemedicina no primeiro trimestre .

A equipe responsável realiza chamadas telefônicas trimestrais durante os três primeiros meses de gravidez. A partir da 37ª semana gestacional até o puerpério (período de 45 dias após o nascimento do bebê), as ligações passam a ser semanais.

Leia também:

- Anvisa libera importação de vacina e medicamento contra varíola dos macacos

- Médica com leucemia luta para encontrar doador de medula, em Goiânia

- Fim de semana em Goiás deve ser de altas temperaturas e alerta de baixa umidade