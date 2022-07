Julho chegou e isso significa férias. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia preparou uma programação especial para incentivar a vacinação na cidade, principalmente das crianças. No próximo sábado (9), das 9h às 17h, o Centro de Artes e Esportes Unificados Orlando Alves Carneiro (CEU das Artes), será transformado em um parquinho, com brinquedos, lanches e personagens infantis.

Localizado na Avenida V-5, no Setor Cidade Vera Cruz, o acesso será gratuito , mas o passaporte de entrada é o cartão de vacinação das crianças. Todas as vacinas de rotina e de campanha estarão disponíveis no CEU das Artes. Pais e acompanhantes também podem ser imunizados no local.

Renata Cordeiro, coordenadora de Imunização de Aparecida de Goiânia, relata que a iniciativa é mais uma estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para aproximar a vacinação dos moradores, e por isso, a SMS está sempre pensando em novas formas para conscientizar a população e facilitar o acesso às vacinas do SUS, que são gratuitas e seguras.

Programação

O Parquinho da Vacinação contará com brinquedos como pula-pula, pebolim e piscina de bolinhas, além de famosos personagens infantis. Para repor as energias, as crianças terão acesso livre a pipoca, algodão doce e picolé.

No último sábado do mês, 30 de julho, o Parquinho será montado na Praça Joaquim Ricardo Teixeira, no Jardim Tiradentes. Para ter acesso basta apresentar o cartão de vacinação. Ele será avaliado pela equipe da SMS e, ao final da brincadeira, o esquema vacinal das crianças poderá ser atualizado.

O Parquinho da Vacinação é uma iniciativa da Prefeitura de Aparecida, que recebe o apoio da Associação Comercial e Industrial da cidade (Aciag) e das empresas Costa Brava, Disbral e Nattos Beer.

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia