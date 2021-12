Cidades Último paciente com covid recebe alta em hospital de Aparecida de Goiânia Mírian de Oliveira Campos dos Santos, de 55 anos, deixou unidade de saúde após 39 dias de internação

Recebeu alta nesta quarta-feira (8) Mírian de Oliveira Campos dos Santos, de 55 anos. Ela estava internada no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) há 39 dias para se recuperar da Covid-19 e é considerada a última paciente diagnosticada com o vírus na unidade de saúde. Antes de deixar o hospital, Mírian foi homenageada pelos colaboradores do HMAP. Apesar do fat...