Cidades Acidente deixa quatro feridos no quilômetro 508, da BR-153, em Aparecida de Goiânia Uma carreta, um caminhão e dois carros de passeio se envolveram no acidente

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente, no início da manhã desta terça-feira (18), no quilômetro 508, da BR-153, em Aparecida de Goiânia. Uma carreta, um caminhão e dois carros de passeio se envolveram no acidente. O trânsito no trecho é complicado. Segundo a Triunfo Concebra, concessionária responsável pela administração da rodovia, das quatro pessoas ficara...