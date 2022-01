Cidades Acidente envolvendo quatro veículos deixa um ferido na BR-153, em Aparecida de Goiânia Colisão aconteceu no início do afunilamento da via dupla, que está passando por obras

Atualizada às 12h11. Um caminhoneiro ficou ferido após o veículo que conduzia se envolver em um acidente com outros três veículos, no início da manhã desta terça-feira (18), no quilômetro 508, da BR-153, em Aparecida de Goiânia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente aconteceu no início do afunilamento da pista dupla, onde se inicia o d...