Cidades Aos 121 anos, idoso conhecido como "o terror do INSS" recebe alta após se recuperar de dengue Janaína Lemes de Souza, de 36 anos e uma das 13 netas do sr. André, contou que ele precisou ser internado no último dia 18, pois suas plaquetas estavam baixas

Lembra do Andrelino Vieira da Silva, de 121 anos, que ficou nacionalmente conhecido como “o terror do INSS”? Pois então, nesta quarta-feira (23), o sr. André, como é mais conhecido, recebeu alta do Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade após se recuperar de uma dengue. Janaína Lemes de Souza, de 36 anos e uma das 13 netas ...