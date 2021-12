A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia reduziu de 4 para 2 meses o intervalo de aplicação da dose reforço do imunizante Janssen na cidade. De acordo com a pasta, a medida visa a reduzir os casos de Covid-19, reduzindo com isso também as internações e mortes causadas em decorrência da doença.

A população que recebeu a vacina Janssen até dois meses atrás pode receber a nova dose já a partir desta quinta-feira (30). Isso porque, segundo a SMS, há 11.985 doses disponíveis para reforço.

A imunização com a Janssen era de dose única, mas em novembro deste ano o Ministério da Saúde passou a recomendar a aplicação de uma dose de reforço, do mesmo imunizante, até seis meses após a primeira aplicação. “A orientação é baseada em estudos científicos que mostram aumento significativo da imunidade após a aplicação de mais uma dose da vacina”, reforça a coordenadora de Imunização de Aparecida, Renata Cordeiro.



Imunossuprimidos

A coordenadora de Imunização pontua também que também foi ampliado o esquema vacinal para os imunossuprimidos acima de 18 anos. “Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, os imunossuprimidos devem tomar quatro doses do imunizante contra a Covid-19, reforçando assim a proteção contra a doença”, diz.

A quarta dose deve ser tomada quatro meses após a aplicação da terceira dose.

Entende-se por imunossuprimido o indíviduo com Imunodeficiência primária grave; em tratamento quimioterápico para câncer; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/aids; uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias; uso de drogas modificadoras da resposta imune; doenças auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias; pacientes em hemodiálise; e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.



Campanha de Vacinação

Além do reforço, a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 continua normalmente em Aparecida. Até esta segunda-feira (27), a SMS havia aplicado 825.310 doses de imunizantes na cidade. Desse total, 415.773 foram de primeira dose, que atualmente é aplicada a partir dos 12 anos.

Até o momento, 343.893 pessoas receberam a segunda dose do imunizante e 44.367 pessoas receberam a dose refoço no município. Com relação a vacina de dose única, 16.710 pessoas foram imunizadas e 3.915 receberam a segunda dose do imunizante.

A vacinação contra a Covid-19 em Aparecida continua a ser realizada em 38 salas de imunização sem necessidade de agendamento prévio. São 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Há ainda Central de Imunização e do drive-thru da Cidade Administrativa, que funcionam de segunda a sexta, das 8 às 18h, e aos sábado, das 8 às 12h.

Todos os postos de vacinação têm vacinas para as quatro doses.