Cidades Aparecida de Goiânia registra a primeira morte por Ômicron do Brasil Paciente era um homem de 68 anos, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial, vacinado com três doses da vacina

A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia confirmou nesta quinta-feira (6) o primeiro óbito pela variante ômicron por meio de sequenciamento genômico. O registro é o primeiro do Brasil, segundo a pasta. Trata-se de um homem de 68 anos, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial. Ele estava internado em unidade hospitalar do município. De acordo com ...