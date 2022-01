Aparecida de Goiânia iniciou na última segunda-feira (17) a vacinação contra a COVID-19 em crianças. Além das seis Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) exclusivas para as crianças, vans também estão sendo enviadas para as escolas públicas e privadas no município. Para que a vacina contra a covid-19 seja aplicada é necessário que as crianças estejam acompanhadas de seu responsável legal. Caso ele não possa comparecer, é necessário assinar uma autorização. É necessário também apresentar certidão de nascimento ou RG e cartão SUS ou CPF.

De 20 de janeiro a 28 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizará visitas em mais de 50 escolas públicas e privadas da cidade para a vacinação infantil contra a covid-19. A primeira instituição visitada será o Colégio Estadual Jardim Cascatas, principal escola da comunidade quilombola na cidade.

Faixa etária

A vacinação em Aparecida iniciou com crianças de 11 anos e a partir de cinco com deficiência permanente ou comorbidades, indígenas e quilombolas, que precisam comprovar a condição.

A imunização infantil na Central de Imunização ocorre de das 8 às 18 horas, e em seis Unidades Básicas de Saúde (UBS´s): Andrade Reis, Anhembi, Bairro Cardoso, Retiro do Bosque, Veiga e Jardim Olímpico, das 8 às 16 horas.

Primeiro dia de vacinação

Em Aparecida de Goiânia, foram aplicadas apenas 351 doses da vacina no primeiro dia. A expectativa da prefeitura da cidade é que a adesão aumente com o início da vacinação nas escolas. “Nosso foco para alcançar este público é a vacinação escolar”, explica Renata Cordeiro, coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).