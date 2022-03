Cidades Aparecida deverá pagar R$ 75 mil para filho de idosa morta após ser atropelada por guarda municipal O caso aconteceu no Setor Parque das Nações em 2016, quando a vítima se deslocava de bicicleta para o trabalho

Atualizado às 09h19 deste sábado (26/03) Aparecida de Goiânia deverá pagar uma indenização de R$ 75 mil a um homem que perdeu a mãe, uma idosa de 61 anos, atropelada por uma viatura da Guarda Civil do Município. A decisão foi do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sob a relatoria do desembargador Luiz Eduardo de Sousa, que manteve sentença de primeiro grau. ...