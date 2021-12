Cidades Aparecida identifica mais dois casos da ômicron De acordo com a pasta, as duas pessoas, um homem de 51 anos e uma mulher de 48, estão sendo acompanhadas e em isolamento

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia identificou neste sábado (18) mais dois casos da variante ômicron da Covid-19. De acordo com a pasta, as duas pessoas, um homem de 51 anos e uma mulher de 48, estão sendo acompanhadas e em isolamento. Os pacientes, que já estão com o esquema vacinal completo e não possuem sintomas da doença, tiveram contato c...